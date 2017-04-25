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الثلاثاء 25 ابريل 2017 07:48 مساءً
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بتوجيه من "القاعدة".. جماعة تعلن مسؤوليتها عن هجوم بطرسبورج بروسيا
تنظيم القاعدة

بتوجيه من "القاعدة".. جماعة تعلن مسؤوليتها عن هجوم بطرسبورج بروسيا

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 07:15 م

قال موقع سايت الذي يراقب صفحات المتشددين على الإنترنت، إن جماعة تسمى كتيبة الإمام شامل أعلنت مسؤوليتها عن تفجير في مترو مدينة سان بطرسبورج الروسية الشهر الجاري، أسفر عن مقتل 16 شخصا، موضحة أن المفجر تحرك بناء على أوامر من تنظيم القاعدة.

وقالت الجماعة، إن المهاجم يدعى أكبر جان جليلوف وتحرك بناء على تعليمات من أيمن الظواهري زعيم القاعدة، بحسب وكالة أنباء “رويترز”.

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