أبدى مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق سموحة حزنه الشديد بسبب تعرض أحمد تمساح لاعب الفريق للاصابة بقطع فى الرباط الصليبى، مشيرا إلى أن تمساح واحد من أهم الركائز الأساسية التى يعول عليها الفريق.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مسا مصر ” والذى يذاع عبر أثير ” راديو مصر ” أن إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق عبارة عن جزع فى الركبة وليس رباط صليبى كما ردد البعض.