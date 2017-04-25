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الثلاثاء 25 ابريل 2017 09:20 مساءً
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مؤمن سليمان يبدي حزنه بإصابة تمساح
مؤمن سليمان

مؤمن سليمان يبدي حزنه بإصابة تمساح

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:34 م

أبدى مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق سموحة حزنه الشديد بسبب تعرض أحمد تمساح لاعب الفريق للاصابة بقطع فى الرباط الصليبى، مشيرا إلى أن تمساح واحد من أهم الركائز الأساسية التى يعول عليها الفريق.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مسا مصر ” والذى يذاع عبر أثير ” راديو مصر ” أن إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق عبارة عن جزع فى الركبة وليس رباط صليبى كما ردد البعض.

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