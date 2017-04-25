معركة الملوك والأمراء بنصف نهائى كأس فرنساالثلاثاء، 25 ابريل 2017 07:20 م
تنطلق غدا الأربعاء 26 ابريل 2017 وعلى ملعب الأمراء بباريس معقل فريق باريس سان جيرمان حيث مواجهة نارية بين العملاقين موناكو وباريس سان جيرمان اللقاء الذى سينطلق فى تمام التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة تحت قيادة تحكيمية ( كليمنت توربى ) وكل ذلك فى اطار نصف نهائى كأس فرنسا لموسم 2016-2017.
يسعى موناكو الرهيب هذا الموسم الى مواصلة عروضة المميزة سواء بالبطولة الفرنسية او بدورى ابطال اوروبا هذا العام حيث يحتل الفريق المركز الأول بالبطولة الفرنسية برصيد 80 نقطة من خلال 33 مباراة فقط وايضا تأهل الى نصف نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب بروسيا دورتموند ويريد فى لقاء الغد ان يحقق نتيجة ايجابية امام العملاق باريس سان جيرمان.
على الجانب الأخر فريق باريس سان جيرمان الذى يحتل المركز الثانى حتى الأن بالبطولة الفرنسية بنفس رصيد موناكو وهو 80 نقطة ولكن من خلال 34 مباراة حيث يريد نجوم باريس سان جيرمان ان يقدموا مستوى طيب امام موناكو ومحاولة العبور لنهائى البطولة وتحقيق اللقب حتى يسعد جماهيرة المتشوقة لعودة الفريق إلى التتويج بالبطولات.
من الناحية التاريخية لعب الفريقين وجها لوجه منذ موسم 1980-1981 وحتى موسم 2016-2017 او بمعنى اخر خلال اخر 37 عاما حيث تقابل الفريقين فى 75 مباراة سواء بالدورى المحلى او بكأس فرنسا حيث وضح تفوق موناكو خلال هذة الأعوام وحقق 34 انتصار مقابل 19 انتصار فقط لصالح باريس سان جيرمان وكان التعادل حكما بينهما فى 22 لقاء.
اما من الناحية التهديفية خلال الأعوام المذكورة فقد وضح تفوق موناكو ايضا حيث استطاع ان يسجل فى مرمى باريس سان جيرمان 97 هدفا مقابل 67 لباريس سان جيرمان ، ويأتى كلا من مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب الأوروجويانى ” ادينسون كافانى ” والمهاجم الكونغولى السابق لفريق موناكو ” شعبانى نوندا ” من ابرز هدافى مباريات الفريقين حيث سجل الكونغولى ” نوندا ” 6 اهداف بينما سجل ” ادينسون كافانى ” 7 اهداف.
على الجانب الأخر يملك الفريقين مدربين على مستوى كبير من الناحية الفنية والتكتيكية والفكرية حيث يملك باريس سان جيرمان مدربا مخضرما وهو الأسبانى صاحب ال 45 عاما ” اوناى ايميرى ” الذى واجة موناكو كمدرب فى 3 مباريات استطاع الفوز فى واحدة وخسر اخرى وتعادل فى مواجهة وحيدة ، بينما موناكو الذى يقدم افضل مواسمة منذ زمن طويل حيث يملك مدربا مميزا وهو البرتغالى ” ليوناردو جارديم ” صاحب ال 42 عاما والذى واجة باريس سان جيرمان كمدرب فى 8 مباريات واستطاع الفوز فى 2 وتعادل فى 3 وخسر فى 3 مواجهات.
اذا ستكون مباراة كبيرة بين عمالقة الكرة الفرنسية وايضا بين مدربين يملكون الطموحات والأفكار التكتيكية والخططيه الكبيرة وغير ذلك من النجوم التى تتواجد فى صفوف الفريقين.
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