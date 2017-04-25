قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، إن تحرير الأراضى المصرية تطلب تضحيات ودماء، علينا أن نذكر أبنائنا فى كل وقت بشهداء الوطن.

وتابع الجندى، خلال تقديمه حلقة “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “أنا بقول للشباب شرف لكم أن تكون فى أعظم الجيوش، وبين أجدع رجال خير أجدان الأرض، والهروب من المعارك من السبع موبيقات، اللى هو دلوقتي الهروب من التجنيد، وكلنا أبناء وجنود جيش مصر”.