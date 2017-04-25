أكد عمرو عبدالحق المشرف العام على الكرة بنادى النصر، أن صعود الفريق للدورى الممتاز جاء نتيجة ثمار التخطيط للفريق الأول وتدعيمه من أجل العودة مجددا للدورى الممتاز وهو ماحدث، مشيرا إلى أن الفريق سيحاول تلاشى الأخطاء التي وقع فيها من قبل بالدورى الممتاز وعمل فترة إعداد مبكرة للفريق والتدعيم بعناصر خبرة.

وتابع عبدالحق مداعبا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مسا مصر ” والذى يذاع عبر أثير ” راديو مصر ” أنه سيخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى حالة خوض الكابتن شوبير الانتخابات.