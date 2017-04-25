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خالد كامل: النصر والبلدية الاقرب لمرافقة الاسيوطى للممتاز
خالد كامل رئيس لجنة المسابقات للقسم الثاني

خالد كامل: النصر والبلدية الاقرب لمرافقة الاسيوطى للممتاز

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 07:07 م

أكد خالد كامل رئيس لجنة المسابقات بدورى القسم الثانى، أن نادى النصر قطع شوطا كبيرا نحو حجز بطاقة التأهل للدورى الممتاز عقب فوزه اليوم على كوكاكولا، وأن صراع المجموعة الثالثة سيكون بين البلدية والرجاء فى الجولة المقبلة بعد تعادل البلدية وتوقف رصيده عند 71 نقطة بينما ارتفع رصيد الرجاء للنقطة 70 بعد فوزه اليوم، مشيرا إلى اقتراب النصر والبلدية لمرافقة نادى الاسيوطى للدورى الممتاز الموسم المقبل.

وتابع كامل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مسا مصر ” والذى يذاع عبر أثير ” راديو مصر ” أنه فى حالة ثبوت تقديم مباراة طهطا وديروط 15 دقيقة عن موعدها سيتم إحالة مراقب المباراة والحكم للتحقيق فى الواقعة، مؤكدا أنه حرص على التشديد على بدء جميع المباريات فى موعد موحد فى الجولات الأخيرة.

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