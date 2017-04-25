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الثلاثاء 25 ابريل 2017 07:56 مساءً
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تغريم مستشار "لوبان" 2000 يورو لتحريضه ضد المسلمين في فرنسا
ماريان لوبان

تغريم مستشار "لوبان" 2000 يورو لتحريضه ضد المسلمين في فرنسا

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 07:02 م

أُدين مستشار المرشحة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ماريان لوبان، بالتحريض على المسلمين في فرنسا.

تم تغريم روبرت مينارد، مساعد المرشحة ماريان لوبان، 2000 يورو؛ وذلك عقب تصريحات بأن هناك العديد من الأطفال المسلمين في المدارس الفرنسية، وهو ما اعتبرته المحكمة تحريضًا ضد المسلمين.

يأتي ذلك عقب إعلان “لوبان”، تنحيها عن رئاسة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، من أجل التركيز على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأمر الذي وصفه البعض بأنه محاولة للابتعاد عن الجبهة التي يتم وصفها بالتطرف.

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