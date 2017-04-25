طالب اتحاد الصحفيين السودانيين القريب من الحكومة، اليوم، بطرد الصحفيين المصريين العاملين في السودان، بعد أن أعادت السلطات المصرية اثنين من الصحفيين السودانيين من مطار القاهرة ومنعتهما من الدخول إلى أراضيها.

وأشار الاتحاد، في بيان له، إلى أن السلطات أبعدت من مطار القاهرة كاتب الزاوية “الطاهر ساتي”، والصحفية “إيمان كمال الدين”.

وجاء في بيان الاتحاد “يعتبر الاتحاد، احتجاز وطرد الصحفية إيمان كمال الدين الصحافية في صحيفة السوداني، في مطار القاهرة مساء الاثنين 24 أبريل 2017، بعد 24 ساعة من إبعاد زميلها الصحفي الطاهر ساتي، الكاتب بصحيفة الانتباهة، استهدافاً واضحاً للصحفيّين السودانيين بلا استثناء، وتأكيداً لسعي أجهزة مصرية إلى تحميل صحفيّينا ما حصدته القاهرة من غرس فاشل نتاج تدابيرها الفاشلة ضد السودان”، بحسب البيان.

ودعا الاتحاد في بيانه جميع أعضائه “إلى التوقف عن السفر إلى مصر، ويعلن عن استعداده لتوفير المساعدة لمنسوبيه في محوري العلاج والسياحة إلى وجهات أخرى تحترم حملة الأقلام، لا إهانتهم وحبسهم وطردهم وتكبيدهم الخسائر المادية والنفسية”.

كما طالب الاتحاد الحكومة السودانية بـ”ضرورة إعمال مبدأ المعاملة بالمثل، بطرد جميع الممثليات الإعلامية والصحفية المصرية من السودان، الرسمية والخاصة، ومنع دخول المطبوعات المصرية وإصدار الأمر لوسائل الإعلام السودانية المشاهدة والمسموعة والمقروءة بعدم بث أي محتوى مصري”.