التقى وزير الخارجية سامح شكرى بمقر إقامته في اليوم الأخير من زيارته إلى اليونان ، كرياكوس ميتسوتاكس رئيس حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني (ثاني أكبر تكتل برلماني في اليونان).

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن ميتسوتاكس أعرب في بداية اللقاء عن تقديره لإتاحة الفرصة له للالتقاء مع وزير الخارجية خلال زيارته لليونان ، مشيرا إلى أنه حرص على طلب اللقاء للتأكيد على الدعم الخاص التي تحظى به مصر لدى كافة الأحزاب اليونانية والحرص على تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر باعتباره خيارا استراتيجيا تجتمع عليه الأحزاب السياسية في اليونان بمختلف توجهاتها السياسية.

ومن جانبه .. رحب وزير الخارجية بلقاء السياسى اليوناني ، مشيرا إلى أن اللقاءات التي أجراها على مدار اليومين الماضيين مع كافة المسئولين اليونانيين تعتبر دليلا واضحا على العلاقة الخاصة التي تربط مصر باليونان وعلى حرص مصر على تطوير وتعزيز علاقاتها مع اليونان في كافة جوانبها ومناحيها.

واستعرض الوزير شكرى خلال المقابلة موقف مصر تجاه الأزمة الليبية والجهود التي تقوم بها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات بالإضافة إلى رؤية مصر تجاه قضية الإرهاب ومكافحته بما في ذلك الاهتمام الخاص التي توليه مصر بمكافحة الفكر المتطرف والدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية المصرية في نشر الإسلام الوسطى والتأكيد على ضرورة دحض الدعاوى والفتاوى التكفيرية للتنظيمات الإرهابية.

وردا على استفسار من جانب السياسي اليوناني حول مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي ونظرا لتشابه بعض عناصر التحديات الاقتصادية بين مصر واليونان..استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر وما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ البرنامج والتحديات المرتبطة به.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن رئيس حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني أعرب خلال اللقاء عن تضامنه وتضامن حزبه مع مصر في مواجهة الإرهاب ، معربا عن خالص التعازي في ضحايا الحادثين الإرهابيين الأخيرين في كل من طنطا والإسكندرية كما عبر عن تقدير حزبه وتقدير الشعب اليوناني بأكمله للتضحيات التي تقدمها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والدور الهام الذى تضطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا المجال حماية للاستقرار والسلام ليس فقط في مصر ولكن أيضا في المنطقة بأكملها وبما سيعود بالنفع والمصلحة لشعوب المنطقة.