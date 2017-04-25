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بالفيديو.. طبيب "أسمن امرأة في العالم": سأعالجها بأفضل ما لدي من قدرات
إيمان أحمد أسمن امرأة في العالم

بالفيديو.. طبيب "أسمن امرأة في العالم": سأعالجها بأفضل ما لدي من قدرات

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:38 م
وكالات

صرح الدكتور مفزال لاكدوالا، الطبيب الذي يقود علاج إيمان عبد العاطي في مستشفى بمومباي، بأن شقيقة المصرية إيمان عبد العاطي الملقبة بـ”أسمن امرأة في العالم” حاولت تكذيبي.
وأضاف:”سأعالج إيمان بأفضل ما لدي من قدرات حتى تذهب إلى وطنها”، وذلك على صفحته الشخصية على “فيس بوك”.
وكانت قد وضعت إيمان اليوم على جهاز الأشعة المقطعية، لفحص دماغها، ولم يتم تصويرها أي وقت مضى في دليل قدمه الطبيب على انخفاض وزنها.
وكانت شقيقة المصرية إيمان عبد العاطي، روت تفاصيل خطيرة عن حالة شقيقتها الصحية وما وصلت إليه حتى الآن، موجهة عدة تهم إلى الطبيب المعالج في الهند.
وقالت شقيقة إيمان إن بعد 10 أيام من وصولها إلى الهند، حدثت لها مشكلة في المخ، ولم يتم تصويرها لمعرفة الأمر.

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