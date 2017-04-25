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البابا تواضروس: أغلب أقباط شمال سيناء ليسوا من أبنائها
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: أغلب أقباط شمال سيناء ليسوا من أبنائها

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:39 م

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بفندق شيراتون الكويت، ضمن برنامج زيارة البطريرك.

وردا على سؤال الصحفيين، بشأن أقباط العريش، قال: «إن أقباط شمال سيناء لم يهجروا من منازلهم، كما يشيع البعض، ولكنهم تركوها للحفاظ على أمنهم وسلامتهم».

وأضاف: «إن غالبية المسيحيين في شمال سيناء في الأصل لم تكن هذه هي مدينتهم الأصلية منذ نشأتهم، ولكنهم جاءوا للعمل فيها من محافظات وادي النيل المختلفة».

مشيرا إلى أن الظروف غير مستقرة هناك، لذلك رحلوا عن منازلهم، حتى تستقر الأوضاع الأمنية في سيناء.

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