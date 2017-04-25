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خالد الجندي مهنئا بعيد تحرير سيناء: نزعنا كرامتنا بالدم.. فيديو
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي مهنئا بعيد تحرير سيناء: نزعنا كرامتنا بالدم.. فيديو

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:54 م

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، الرئيس السيسي والشعب المصري، بعيد ذكرى تحرير سيناء، قائلا: “هذا النصر لم يكن ليتحقق سوى بدماء وتضحيات، لأن الكرامة لا تهدى ولا تمنح، الكرامة تنتزع”.

وتابع الجندى، خلال تقديمه حلقة “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “الرجال يتحمل الأقدار والشدائد للحفاظ على كرامتهم وعزتهم، إن الله يجب الصابرين”.



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