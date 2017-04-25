هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، الرئيس السيسي والشعب المصري، بعيد ذكرى تحرير سيناء، قائلا: “هذا النصر لم يكن ليتحقق سوى بدماء وتضحيات، لأن الكرامة لا تهدى ولا تمنح، الكرامة تنتزع”.

وتابع الجندى، خلال تقديمه حلقة “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “الرجال يتحمل الأقدار والشدائد للحفاظ على كرامتهم وعزتهم، إن الله يجب الصابرين”.