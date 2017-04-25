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سجن ثلاثة مصريين في فالنسيا بعد تهريبهم أثار مصرية لإسبانيا
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سجن ثلاثة مصريين في فالنسيا بعد تهريبهم أثار مصرية لإسبانيا

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:27 م

قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إن المحكمة الجنائية 2 فى فالسنيا حكمت على ثلاثة مصريين بالسجن عاما واحدا، وذلك لقيامهم بأعمال نهب قطع أثرية وتهريبها بشكل غير مشروع من مصر إلى إسبانيا، فى عام 2014.
وأشارت الصحيفة إلى أن الثلاثة رجال قاموا بتهريب 36 قطعة أثرية من تماثيل للبشر ولحيوانات ينتمون إلى الأسر الحاكمة فى مصر القديمة والتى تبلغ قيمتها بين 214 ألف و253 ألف يورو>

ووفقا لمصادر من المحكمة العليا فى فالينسيا فإن الثلاث رجال مصريين الجنسية، ومتخصصين فى جرائم التهريب، وفضلا عن الحكم بالسجن، فرضت المحكمة غرامة قدرها 500 ألف يورو عليهم.

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