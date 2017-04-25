قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو، دخول الفريق الأبيض في معسكر مغلق الخميس المقبل، بمدينة المنصورة.

يأتي ذلك استعدادا لمواجهة طنطا، الجمعة المقبلة على ملعب المحلة في إطار الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وكان إيناسيو قد منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء المصري بالأمس راحة من تدريبات اليوم.

وفاز الزمالك بالأمس على المصري بهدف دون رد في إطار الجولة 25 من الدوري.