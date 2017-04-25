فقد 4 أطفال مصريين في السعودية والديهما في حادث مروري مروع وقع السبت الماضي في منطقة بسيطاء الزراعية بمحافظة طبرجل.

وبحسب صحيفة “الرياض” السعودية، وقع حادث تصادم مروع بين شاحنة صغيرة، وسيارة عائلة مصرية تتكون من أب وأم وأربعة أطفال، في منطقة بسيطاء الزراعية بمحافظة طبرجل السعودية يوم السبت الماضي، لقيا على إثرها الأب وقائد الشاحنة من جنسية آسيوية، مصرعهما في الحال، بينما تم نقل الأم والأطفال الأربعة بإصابات متفاوتة بين الحرجة والمتوسطة لطوارئ مستشفى طبرجل العام، ولاحقا توفت الأم.

وقام محافظ طبرجل فيصل الشامي بزيارة إلى الأطفال الأربعة للاطمئنان على صحتهم ومتابعتهم، وقدم شكره لإدارة المستشفى والطاقم الطبي والإداري على حسن متابعتهم.

وقدم الشامي شكره لإدارة المستشفى والطاقم الطبي والإداري على حسن متابعتهم، وقد كان في استقباله مدير مستشفى طبرجل د. سلطان الهملان.