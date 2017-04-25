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الثلاثاء 25 ابريل 2017 06:16 مساءً
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مبعوث صيني يزور اليابان لتبادل وجهات النظر بشأن "النووي الكوري"
وو داوي كبير المفاوضين الصينيين

مبعوث صيني يزور اليابان لتبادل وجهات النظر بشأن "النووي الكوري"

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:14 م

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الثلاثاء/ أن الممثل الخاص للحكومة الصينية لشئون شبه الجزيرة الكورية “وو داوي” سيقوم بزيارة لليابان في وقت لاحق اليوم لتبادل وجهات النظر مع الجانب الياباني بشأن الأزمة الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.

كان وزير الخارجية الياباني كشف عن تلك الزيارة في وقت سابق اليوم قائلا “إن المسئول الصيني سيجرى محادثات مع كبار المسئولين بوزارة الخارجية اليابانية”.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج - في تصريح صحفي - عن أمله في أن تتمكن اليابان وغيرها من الأطراف المعنية من العمل سويا مع الصين لبذل الجهود اللازمة للاضطلاع بدورهم الواجب والوفاء بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم من أجل التسوية السلمية المبكرة للقضية الكورية.

وقال إن الصين باعتبارها بلدا يقع في شمال شرق آسيا وعضوا مسئولا فى المجتمع الدولي تبذل جهودا خاصة لحل القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية على الوجه الصحيح والفعال.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أشار أمس في تصريحات صحفية إلى أن هناك تواصلا وثيقا بين الصين واليابان وغيرها من الدول الأعضاء في المحادثات السداسية بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، حيث حث طوكيو على لعب دور بناء وإيجابي لتسوية سلمية للقضية الكورية.

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