رفض البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، توقيع عقوبات على ثنائي الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) والمدافع إسلام جمال، بعد المشادة القوية التي نشبت بينهما في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة خلال الاستعداد لمباراة المصري الأخيرة في المرحلة الخامسة والعشرين للدوري العام والتي حسمها الأبيض بهدف نظيف.

وأكد ايناسيو أن مشادة شيكابالا وجمال ما هي إلا نرفزة ملعب ولذلك رفض الجهاز الفني معاقبة الثنائي ماليا، وفقا للائحة خاصة وأن اللاعبين تصافحا وقدما اعتذارا عن المشادة غير المتعمدة .

وتابع البرتغالي :”رفض الجهاز الفني توقيع عقوبة على شيكابالا وإسلام جمال وتم تجاهل الواقعة بعد المشادة، التي نشبت بينهما في التدريب قبل سفر الفريق إلى الإسكندرية، لخوض مباراة المصري فالأمر لا يستدعي ذلك التهويل المبالغ فيه من قبل بعض وسائل الإعلام”.

يذكر أن إسلام جمال وشيكابالا دخلا في مشادة كلامية في التدريب الأخير بالقاهرة قبل لقاء المصري بعد تدخلهما في كرة مشتركة بقوة، وكادا أن يشتبكا بالأيدي لولا تدخل الجهاز الفني واللاعبين.