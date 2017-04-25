أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن تجديد عقد لاعب وسط ميدانه التركي نوري شاهين حتى عام 2019، بعدما عانى من الإصابات خلال الموسم الجاري وشارك خلال الموسم الجاري في 8 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر في كل المسابقات.

وكان شاهين قد غادر دورتموند إلى ريال مدريد في صيف 2011 بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني لكنه لم يترك بصمته مع النادي الملكي ليعار إلى ليفربول في صيف 2013، ثم باعه النادي الملكي مرة أخرى إلى دورتموند بعد فترة إعارة في صيف 2014 بمبلغ 5.95 مليون جنيه إسترليني.

وصرح شاهين بعد تجديد عقده قائلا: “الجميع يعلم كم أنا سعيد بوجودي في دورتموند وفي تلك المدينة”.

وأضاف: “دورتموند في قلبي، وأنا سعيد لتواجدي مع الجماهير هنا”.

الدولي التركي شارك في 22 دقيقة خلال فوز فريقه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-2 يوم السبت.