برلماني: التلاحم خلف القيادة السياسية كفيل بدحر المؤامرات ضد مصرالثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:03 م
تقدم النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالتهنئة إلى الشعب المصري والرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن تحرير سيناء يذكرنا بالتلاحم بين الجيش والشعب والشرطة أيام عبور في أكتوبر 1973.
وأكد ماهر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الخير قادم بإذن الله، والشعب المصري كم تغلب على العراقيل والألغام في حرب أكتوبر المجيدة سيتغلب على الصعاب والأوجاع وسينتصر في النهاية، مؤكدا أنه بالوحدة والترابط بين الشعب المصري خلف القيادة السياسية سينسف كل الألغام والمؤامرات التي تحاك ضد مصر.
وأضاف “عضو لجنة حقوق الإنسان” أن مصر في حاجة ملحه للتكاتف والوحدة بين جميع ابنائها خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة من أجل تطهير البلاد من الإرهاب، مشيرًا إلى أن قوى الأرض جميعًا مهما بلغت من مؤامرات ومهما دفعت من أموال للجماعات الإرهابية لن تنتصر علينا طالما ظللنا على قلب رجل واحد.
وشدد “نائب الحليفة”، على أن الانتصار على مخططوات الغرب لتفتيت المنطقة ستكون من خلال الوحدة والالتحام بين الشعب وقيادته، والنظر بعين الاعتبار لما يحدث في الدول العربية الشقيقة مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن، مضيفا أن الفوضى الخلاقة التي كنا نسمع عنها في الإعلام منذ فترة أصبحت واقع ينفذ في الدول العربية.
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