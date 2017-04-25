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محمد صلاح والشعراوي ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الإيطالي
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محمد صلاح والشعراوي ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الإيطالي

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 05:58 م

دخل الثنائي المصري محمد صلاح والمصري الايطالي ستيفان شعراوي نجمي فريق روما الايطالي ضمن التشكيلة المثالية لمباريات المرحلة 33 للبطولة.

وأعلن موقع “who scored” العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة 33 وضمت خمسة لاعبين من روما بعد فوز الفريق الساحق على بيسكارا 4-1 ومن ضمنهم صلاح وشعراوي.

وسجل صلاح هدفين، فيما صنع شعراوي 3 أهداف ليقودا روما للفوز الكبير.

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