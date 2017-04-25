اضطرت طائرة شارتر قادمة من لكسمبورج في طريقها إلى الغردقة ، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي الْيَوْمَ الثلاثاء ، لإنقاذ حياة راكبة لاتفية الجنسية ، تعرضت لوعكة أثناء الرحلة.

وصرحت مصادر طبية بالمطار أنه أثناء عبور الطائرة الشارتر الأجواء المصرية وعليها فوجان سياحيان ، قادمة من لكسمبورج فى طريقها إلى الغردقة ، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة “ماري نورا” لاتفية الجنسية “72 عاما” .

قام قائد الرحلة بإبلاغ برج المراقبة للسماح له بالهبوط ، وتم السماح له بالهبوط بموقع 18 بالمهبط ، واستدعاء سيارة اسعاف وطاقم طبي ، وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية لها ، وتم إلغاء سفر الراكبة ونقلها تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار .