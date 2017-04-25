 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 06:16 مساءً
روابط سريعة
هبوط اضطرارى لطائرة شارتر بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة من
مطار القاهرة‎

هبوط اضطرارى لطائرة شارتر بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة من

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:00 م

اضطرت طائرة شارتر قادمة من لكسمبورج في طريقها إلى الغردقة ، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي الْيَوْمَ الثلاثاء ، لإنقاذ حياة راكبة لاتفية الجنسية ، تعرضت لوعكة أثناء الرحلة.
وصرحت مصادر طبية بالمطار أنه أثناء عبور الطائرة الشارتر الأجواء المصرية وعليها فوجان سياحيان ، قادمة من لكسمبورج فى طريقها إلى الغردقة ، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة “ماري نورا” لاتفية الجنسية “72 عاما” .
قام قائد الرحلة بإبلاغ برج المراقبة للسماح له بالهبوط ، وتم السماح له بالهبوط بموقع 18 بالمهبط ، واستدعاء سيارة اسعاف وطاقم طبي ، وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية لها ، وتم إلغاء سفر الراكبة ونقلها تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3