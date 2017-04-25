رئيس الحكومة الجزائرية: الدولة تدعم الشركات الناشئة لتطوير القدرات الوطنيةالثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:05 م
أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، دعم الدولة للشركات الناشئة، لاسيما في مجال الخدمات والدراسات والتكنولوجيات الحديثة، من خلال تحفيزات مالية وضريبية ومنظومة وطنية للتدريب تهدف إلى تطوير القدرات.
وقال سلال- في ندوة حول الشركات الناشئة تحت عنوان “المواطنة والمدن الذكية” اليوم- إن الحكومة تود أن ترتكز ديناميكية الشركات الناشئة حول مجالات الخدمات والدراسات والبحث والتطوير والتكنولوجيات الحديثة لرفع القدرات الوطنية في هذه المجالات، مؤكدا في هذا السياق “دعم الدولة لهذا المسعى من خلال تحفيزات مالية وضريبية ومنظومة وطنية للتدريب فعالة ودائمة التطور”.
وأوضح أن الهدف من سياسة تحفيز وتطوير الشركات الناشئة هي الاستفادة من طاقة وإبداع الشاب الجزائري “الذي تشيد به الشركات والجامعات العالمية وكذلك المؤسسات الخاصة التي توظف منهم أعدادا متزايدة في الجزائر”.
وأضاف: “ستواصل الحكومة دعم حاملي المشاريع وخاصة الشباب منهم عبر تخفيف القيود البنكية وتقليص قيمة المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وتخصيص جزء من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة”، وهي التدابير التي من شأنها توسيع عروض الإدماج المهني للشباب وإتاحة الفرص لهم لخلق مؤسساتهم بأنفسهم.
وفي مجال التدريب، أشار سلال إلى إعادة تنظيم مسارات التعليم المهني بتوحيد الشهادات ورفع مستوى الدراسات التي تهدف إلى تنويع وتوسيع عروض التدريب المتواصل والتأهيل بما يسمح بالتأقلم السريع والفعال مع متطلبات سوق العمل، مضيفا أن هذه الإجراءات ترمي إلى توفير مناخ ملائم لخلق النشاطات ونمو المؤسسات في كافة القطاعات يكون في خدمة الشباب (ذكور وإناث) “الذي يجب أن تتعدى طموحاته وضع الأجير”.
ولدى تطرقه إلى موضوع الندوة “المواطنة والمدن الذكية”، اعتبر رئيس الحكومة الجزائرية أن مفهوم المدن الذكية “سبيل جيد لتحقيق المواطنة ومشاركة كافة مكونات المجتمع في التسيير المحلي والتنمية المستدامة”، مستدلا بعدد من الدول التي استعانت بتطبيقاته لزيادة تنافسية مدنها من خلال تحقيق التنمية المحلية المناسبة للجميع.
وأضاف أن ذلك لا يقتصر على وضع استثمارات وتسخير إمكانيات مادية وبشرية، بل هو ثقافة جماعية يجب بثها بين مختلف الشرائح للمساهمة في التخلص من ردود الفعل والممارسات السلبية، باعتبار أن المدن الذكية توحد قدرات المدينة والمنتجين والمواطنين معا لتحسين الحياة في النطاق الحضري من خلال حلول متكاملة أكثر استدامة.
ورأى سلال أن هذا التفاعل الإيجابي بين الحوكمة والاقتصاد ومنظومات البيئة والتواصل يعتمد أساسا على مشاركة مواطنين يتمتعون بالوعي والاستقلالية، وكذلك على استثمار في الفرد والبنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة ويحسن ظروف المعيشة.
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