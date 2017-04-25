أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى طلبا رسميا من نادي فياريال الإسباني لاختبار اللاعب الصاعد ناصر ماهر في الفترة المقبلة.

وقال الأهلي في بيان رسمي إن فياريال طلب فترة معايشة للاعب بين صفوفه لتحديد إمكانية ضمه من عدمه.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري سيحدد مستقبل اللاعب في المرحلة المقبلة في ظل إعارته إلى نادي بتروجت، علما بأن الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وظهر ناصر ماهر بمستوى لافت في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاماً في زامبيا رغم عدم تأهل الفراعنة لبطولة كأس العالم.