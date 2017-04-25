اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، 20 لاعبًا لقائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة الداخلية، غدًا، في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي: أحمد مسعود - محمد كوكو - أحمد دعدور - أحمد مودي - رجب نبيل - عاصم سعيد - حسين الشحات - محمود وحيد - طارق أبو العز - أحمد محسن - محمود حماده - أحمد داوودا - أحمد فوزي - هاني سعيد - هشام محمد - عماد فتحي - إيريك تراوري - باولن فوافي - جون أنطوي - أحمد عبدالظاهر”.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر النادي الأهلي