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الثلاثاء 25 ابريل 2017 06:17 مساءً
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ايهاب جلال يستقر على 20 لاعبا لمواجهة الداخلية
ايهاب جلال

ايهاب جلال يستقر على 20 لاعبا لمواجهة الداخلية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 06:02 م

اختار  إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة،  20 لاعبًا لقائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة الداخلية، غدًا، في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي: أحمد مسعود - محمد كوكو - أحمد دعدور - أحمد مودي - رجب نبيل - عاصم سعيد - حسين الشحات - محمود وحيد - طارق أبو العز - أحمد محسن - محمود حماده - أحمد داوودا - أحمد فوزي - هاني سعيد - هشام محمد - عماد فتحي - إيريك تراوري - باولن فوافي - جون أنطوي - أحمد عبدالظاهر”.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر النادي الأهلي

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