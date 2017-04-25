شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب في مدينة الإسماعيلية عرض فيلم “غنوة على السمسمية”، والذي يروي فيه أهالي مدن القناة بطولاتهم وبطولات ذويهم خلال حروب مصر عبر التاريخ، وذلك في حضور الأبطال الفدائيين الذين تحدثوا عن بطولاتهم خلال الفيلم.

وفي مشهد وطنى، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي معهم وصافحهم وكرمهم تقديرًا لما بذلوه من فداء وتضحية لأرض الوطن، في وقت ظهر فيه المعدن الأصيل للشعب المصري، وتم توجيه التحية إلى روح شاعر المقاومة كابتن غزالي الذي فاضت روحه إلى بارئها.

كما شهد الرئيس السيسي عروضا فنية لكوكبة من الأغاني الوطنية.