اضطرت أنجيلا ميركل إلى شرح “أساسيات” تجارة الاتحاد الأوروبي، إلى دونالد ترامب، 11 مرة، بعد أن طلب منها مرارًا وتكرارًا إجراء صفقة مباشرة مع ألمانيا، وذلك حسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن مسئول ألماني كبير.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كشف عن “سوء فهم أساسي للغاية” حول كيفية عمل التجارة الأوروبية خلال اجتماع مع المستشارة الألمانية الشهر الماضي، بحسب “سبوتنيك”

وقال المسئول لصحيفة التايمز: “ترامب سأل ميركل 10 مرات، إذا كان بإمكانه التفاوض على صفقة تجارية مع ألمانيا. وفي كل مرة أجابت ميركل بأنه “لا يمكنك أن تفعل صفقة تجارية مع ألمانيا وحدها، يمكنك فعل ذلك مع الاتحاد الأوروبي فقط”.

وأخيرًا وبعد الرفض الحادي عشر، فهم ترامب الرسالة، وقال: “حسنًا، سنقوم باتفاق مع أوروبا”.

ووفقا لمسئولين في واشنطن، فقد خفف إمبراطور العقارات السابق من موقفه من التفاوض على صفقة مع أوروبا، بعد رفض محاولاته لعقد اتفاقات مع دول أوروبية فردية.

وذكرت مصادر لصحيفة التايمز، أن ميركل كانت قادرة على إقناع الزعيم الجمهوري بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون سهل التنفيذ.