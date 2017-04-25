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وليد سليمان يخضع للآشعة لتحديد قوة إصابته
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وليد سليمان يخضع للآشعة لتحديد قوة إصابته

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 05:52 م

كشفت الأشعة التي أجراها وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، أمس الاثنين، إصابته بإجهاد في العضلة الضامة.
وغاب سليمان، عن المشاركة في التدريبات الأخيرة لفريق الكرة، وكذلك مباراة طنطا بالدوري.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب، قبل مران الفريق غدًا، لفحص طبي، لتحديد موعد العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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