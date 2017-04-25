كشفت الأشعة التي أجراها وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، أمس الاثنين، إصابته بإجهاد في العضلة الضامة.

وغاب سليمان، عن المشاركة في التدريبات الأخيرة لفريق الكرة، وكذلك مباراة طنطا بالدوري.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب، قبل مران الفريق غدًا، لفحص طبي، لتحديد موعد العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.