يتجه الفريق الأول للنادي الإسماعيلي إلى الإسكندرية، ظهر غد الأربعاء، للدخول في معسكر مغلق قبل 48 ساعة من مباراته أمام المصري في الدوري الممتاز.

ويحرص الجهاز الفني للفريق على إقامة المعسكر مبكراً لفرض حالة من الإلتزام والانضباط على لاعبيه لاستعادة نغمة الانتصارات.

يذكر أن فريق “الدراويش“ سيستضيف الفريق البورسعيدي مساء الجمعة المقبل على ملعب “المكس” فى إطار الجولة السادسة والعشرين من المسابقة المحلية.