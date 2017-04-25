قرر مروان محسن، مهاجم النادى الأهلي والمنتخب الوطنى المصري، العودة من ألمانيا بعد أسبوعين، حيث سافر اللاعب مؤخرًا، من أجل إجراء الكشف الطبي تحت أشراف الخبير الألماني، “ماير”، للاطمئنان على ركبته، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي .

ويتحدد موقف مروان محسن، عقب وضع “ماير” البرنامج العلاجي والتأهيلي المتبقي، لإعادة مهاجم الأهلي للملاعب من جديد، خاصةً أن مروان سيقضي فترة من التأهيل في ألمانيا تصل إلى أسبوعين قبل العودة للقاهرة لاستكمال البرنامج .

و تعرض مروان محسن لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، في يناير الماضي.