نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية اليوم الثلاثاء بشأن حدوث اشتباكات بين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبعض الباعة الجائلين أثناء تنفيذ حملة إزالة إشغالات بمحيط محطة مترو كلية الزراعة.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني ، في بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم ، عدم صحة الخبر المشار إليه جملة وتفصيلا.