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الداخلية تنفي وقوع اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والباعة الجائلين بالقليوبية
وزارة الداخلية

الداخلية تنفي وقوع اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والباعة الجائلين بالقليوبية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 05:43 م
خاص: محيط

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية اليوم الثلاثاء بشأن حدوث اشتباكات بين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبعض الباعة الجائلين أثناء تنفيذ حملة إزالة إشغالات بمحيط محطة مترو كلية الزراعة.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني ، في بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم ، عدم صحة الخبر المشار إليه جملة وتفصيلا.

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