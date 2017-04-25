وجه محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للشاعر عبدالناصر علام ابن مركز نجع حمادي خلال تلقيه العلاج بمعهد الأورام بمدينة سوهاج الطبية.

وقال محافظ سوهاج - فى تصريح اليوم - إنه كلف وكيل وزارة الصحة ومدير معهد الأورام بالمحافظة ومدير مكتبه ومدير العلاقات العامة بالديوان العام بمتابعة الحالة الصحية للشاعر وتسهيل إجراءات تلقيه العلاج والتنسيق مع مدير عام التأمين الصحي بسوهاج فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة ترعي أبنائها من الشعراء والأدباء والفنانين لما يقدمونه من أعمال تثري الثقافة العربية والمصرية الأصيلة وتساعد في بناء الفكر السليم لدي الشباب.

وأكد محافظ سوهاج أن عبدالناصر علام شاعر تفتخر به جميع محافظات الصعيد، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للشاعر الكبير.