حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على مصافحة نماذج من أبطال حرب الاستنزاف، وذلك خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، الذى انطلق اليوم، الثلاثاء.

ويشارك فى المؤتمر 1200 شاب وفتاة من محافظات القناة، ويهدف المؤتمر الدورى الثالث للشباب إلى الاستماع لآرائهم فى مواجهة التحديات واقتراح الحلول، وأطلق المؤتمر مبادرة باسم اسأل الرئيس للتفاعل حول القضايا الجماهيرية.

يُذكر أن محافظة الإسماعيلية تستضيف الدورة الثالثة لفعاليات مؤتمر الشباب، الذى يُعقد بشكل دورى تحت رعاية الرئيس السيسي وبحضوره، واستضافت شرم الشيخ دورته الأولى، وأسوان الدورة الثانية.