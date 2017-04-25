وجه البابا فرانسيس الثاني، بابا الفاتيكان، رسالة للشعب المصري قبل موعد زيارته للقاهرة، الجمعة المقبلة، قائلًا: سأزور القاهرة كصديق ورسول سلام وسعيد حقًا بذلك، وفقًا لما عرضته قناة “إكسترا نيوز”، منذ قليل.

وتابع:” يا شعب مصر الحبيب.. السلام عليكم.. بقلب فرح وشاكر سأزور بعد أيام قلائل وطنكم العزيز، مهد الحضارة وهبة النيل وأرض الشمس والضيافة، حيث عاش الآباء البطاركة والأنبياء”، مشيرًا إلى أنه يتشرف بزيارة الأرض التي زارتها العائلة المقدسة، مشددًا على أن مصر تظل أم الدنيا، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني.