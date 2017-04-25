أكد العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ليس لها علاقة بالمواسير التي تم ضبطها من قبل هيئة الرقابة الإدارية، موضحًا أن الهيئة لم تستخدم هذه المواسير.

وقال “الصيرفي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” صباح اليوم، الثلاثاء، إن انقطاع المياه بالقاهرة الجديدة عارض ليس له علاقة بالمواسير.

وأضاف المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم حل مشكلة المياه بالكامل بمنطقة القاهرة الجديدة، وعادت الأوضاع إلى طبيعتها.