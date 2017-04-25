"ماكرون الغامض" يكشف ملامح رئيس فرنسا المحتملالثلاثاء، 25 ابريل 2017 05:29 م
حصد مرشح الرئاسة الفرنسي المحتمل ايمانويل ماكرون نسبة 24% متخطيا منافسيه من الساسة المخضرمين،وبات الرجل حديث العالم، و احتلّت صورته في الآونة الأخيرة أغلفة العديد من الصحف والدوريات.
وصدر قبل أسابيع قليلة كتاب تحت عنوان «السيد ماكرون الغامض». ومؤلفه هو «مارك اندويلد»، الصحفي في مجلّة «ماريان» الباريسية الأسبوعية. وهو يحاول القيام بنوع من «توضيح سمات الشخصيّة الغامضة» التي يتصف بها الوزير الفرنسي الشاب الذي يصفه بـ «الوزير ــ اللغز الذي أثار البلبلة في قمّة الدولة». تجدر الإشارة أن رفوف المكتبات الفرنسية شهدت كتاباً آخر عن سيرة حياة الوزير «ايمانويل ماكرون».
وبحسب “البيان” الإماراتية، يقول العنوان الفرعي لهذه السيرة «تحقيق حول الوزير الذي يثير الإرباك». وشرح أن هذا يعود إلى أن هذا الوزير في الحكومة اليسارية الحالية كان قد عمل لفترة من الزمن في «بنك روتشيلد» الذي يرمز لمؤسسة ذات طابع يميني صريح. ومن المعروف عنه أيضاً أنه يحمل أفكاراً لبرالية مما يقرّبه من عالم أرباب العمل ويبعده عن ناخبي اليسار الذين أوصلوا اليسار إلى الحكم. هذا ولو كان ناضل في صفوف اليسار منذ سنوات شبابه الأولى.
ويؤكّد كاتب هذه السيرة أن إيمانويل ماكرون عرف مساراً استثنائياً. لقد عاش في مدينة صغيرة هي «اميان» حيث يعمل والده «جان ميشيل ماكرون» طبيب أعصاب وأستاذ مادّة الطب العصبي في جامعة المدينة. أما أمّه فتعمل أيضاً «طبيبة أطفال»وهو درس علوم سياسية و… فلسفة قبل أن يتخرج من معهد الإدارة ويدخل إلى ديوان المحاسبة قبل أن يلتحق بمصرف روتشيلد إلى أن اختاره هولاند مستشاراً سياسياً في الإليزيه. قبل أن يدخل حكومة فالس بعد أن خرج منها «الثلاثي اليساري» وهم ثلاثة وزراء كانوا يحتجون على سياسة فالس الليبرالية.
وقد توضحت الصورة اليوم بعد أن أطلق ماكرون حركة سياسية جديدة تحت تسميج «إلى الأمام»، وشرح أمام جمع غفير في مسقط رأسه بأن هذا الحراك منفتح على كل التيارات السياسية ويمكن لمن يلتحق به أن يبقى في حزب أيا كان توجهه السياسي.
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