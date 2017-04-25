العين الاماراتي ينسحب من بطولة الأندية العربيةالثلاثاء، 25 ابريل 2017 05:46 م
أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، رسميا انسحابه من البطولة العربية للأندية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل.
وقال حمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم عبر الحساب الرسمي للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على تقرير مدرب الفريق زوران ماميتش اعتذرنا عن المشاركة في البطولة العربية كونها لا تخدم برامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد.. هناك جوانب فنية وتنظيمية ترتبط ببرنامج الإعداد للموسم الجديد واتساقاً مع الجانب الفني اعتذرنا عن المشاركة في البطولة العربية”.
وأضاف، “معظم اللاعبين بحاجة للراحة قياساً بمشاركة الأغلبية في استحقاقات المنتخب ودوري الأبطال والمسابقات المحلية على مدار ثلاثة مواسم متتالية”.
يأتي انسحاب العين الإماراتي تزامنا مع تكهنات أثيرت اليوم حول نية الأهلي المصري الانسحاب من البطولة من أجل التركيز على مشواره في دوري أبطال إفريقيا.
كان من المفترض أن يشارك في البطولة الأهلي والزمالك من مصر، والهلال والنصر من السعودية، العين الإماراتي والفيصلي الأردني والنفط العراقي والترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي ونصر حسين داي الجزائري والمريخ السوداني والعهد اللبناني.
ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة مطلع مايو المقبل بالقاهرة، حيث يتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات يصعد الأول منها بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثان للمشاركة في الدور قبل النهائي مباشرة.
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