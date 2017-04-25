الصين تحل 17 ألف قضية انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بقيمة 670 مليون دولارالثلاثاء، 25 ابريل 2017 05:18 م
كشف مكتب حقوق الملكية الفكرية الصيني، أن الشرطة حلت 17 ألف قضية انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بقيمة 4.6 مليار يوان (670 مليون دولار أمريكي)، وأن السلطات الجمركية صادرت أكثر من 17 ألف شحنة بضائع يشتبه في أنها خالفت قواعد حقوق الملكية الفكرية في عام 2016.
وفي تقرير لها عما اتخذته الصين من خطوات لضمان حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية كجزء من جهودها لخلق اقتصاد أكثر ابتكارًا، نقلت وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء، اليوم /الثلاثاء/، عن مدير المكتب شن تشانج يوي قوله إن المحاكم الصينية نظرت 136 ألفًا و500 قضية انتهاك لحقوق الملكية الفكرية في 2016، بزيادة 24.8 في المائة عن العام السابق له.
ونوه التقرير بتكثيف السلطات المسئولة عن الصناعة والتجارة للرقابة والتفتيش على الإنترنت في الأسواق الريفية الأكثر عرضة لبيع المنتجات المزيفة.
من جانبه، قال ليو جون تشن نائب مدير إدارة الدولة الصينية للصناعة والتجارة إن الشرطة تعاملت مع نحو 50 ألف قضية مخالفة لحقوق الملكية الفكرية بقيمة 560 مليون يوان تقريبا، وحولت 293 قضية بقيمة 160 مليون يوان للمحاكم في 2016.
كما ذكرت الإدارة الوطنية الصينية لحقوق النشر أن سلطات الرقابة التابعة لها تعاملت مع 5578 قضية مخالفة لحقوق الملكية وأغلقت 3079 موقعا إلكترونيا منذ عام 2005.
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