يحتفل الشعب المصرى في 25 أبريل من كل عام بانتصار الجيش المصري الذي اجبر الجيش الاسرئيلي علي التراجع في حرب اكتوبر، وهي “الذكرى الخامسة والثلاثين” لتحرير أرض الفيروز من الاحتلال الاسرائيلى الغاصب، عقب سلسة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي الذي انتهي باستعادة الأراضي المصرية كاملة.

يرع الفضل الي إعلان يوم 25 أبريل إجازة رسمية، الى نائبة مجلس الشعب سهير جلبانة بنت سيناء التي تقدمت بمشروع قانون يطالب باعتبار هذا اليوم عيدا قوميا ويوم إجازة رسمية، وعرف الرئيس السابق حسنى مبارك بأمر هذا المشروع وطلبه للفحص ثم أصدر قرارا بالموافقة عليه دون مناقشته في مجلس الشعب.

كان لها دور نضالي في مداواة جروح الجنود المصريين.. كما قادت البنت السيناوية أبناء القوات المسلحة في الدروب والصحراء للوصول إلى شاطئ القناة أيام حرب الاستنزاف، وكانت لا تحلب أغنامها إلا للجنود الشاردين، وكانت تسير بأغنامها وماشيتها في اتجاه آثار أقدام الجنود لاخفائها وتم اختيار السيدة العرايشية كأم مثالية على مستوى الجمهورية في السبعينيات.

سهير جلبانة والدة الشهيد عادل الفار وهذه السيدة لها قصة عظيمة، فوالدها توفي عندما انفجرت قنبلة كان يعدها ليستخدمها المقاتلون، وعندما وصلت إلى مكان الانفجار وكانت هي الأقرب له، كان كل همها منصبا على جمع الأوراق والبيانات الموجودة في جيب ابنها حتى لا تصل إلى أحد، لم تجمع أشلاء ابنها لكنها جمعت ما قد يضر المقاتلين، رغم أنها لا تعرف القراءة ولا الكتابة لكنها فعلت ما فعلته بالفطرة.