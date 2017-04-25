كشف أيمن فريد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جاهزية باسم مرسي لمباراة الفريق المقبلة أمام طنطا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد طبيب الفريق أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب بسيطة ولن تبعده عن المباراة المقبلة أمام طنطا، وتعرض اللاعب للإصابة بكدمة قوية في الرأس بمباراة أمس أمام المصري البورسعيدي.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق بالمنصورة يوم الخميس المقبل استعدادا للمباراة المقبلة.