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الثلاثاء 25 ابريل 2017 04:46 مساءً
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200 شخصية عامة تشارك في المؤتمر الوطني للشباب بحضور السيسي
احتفال السيسي بيوم المرأة ـ عيد الام‎

200 شخصية عامة تشارك في المؤتمر الوطني للشباب بحضور السيسي

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:45 م
أ ش أ

يشهد المؤتمر الوطني للشباب المنعقد حاليًا بالإسماعيلية اليوم، الثلاثاء، حضور 200 مدعو من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى 1200 شابة وشاب، في تمثيل لمختلَف الفئات من الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي وذوي الاحتياجات الخاصة، وجميع محافظات الجمهورية خاصةً؛ محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء.
وبدأت أحداث وفعاليات اليوم الأول، بوصول الرئيس السيسي إلى القاعة الرئيسية في مظاهرة بحرية عبر القناة.
وتشهد الجلسة الافتتاحية مجموعة من العروض أهمّها؛ عرض فيلم “غنوة على السمسمية” عن بطولات أهالي مدُن القناة، وفيلم “ابدع انطلق” عن المؤتمرات الشبابية، وعرضًا تقديميًا عن أجندة عمل المؤتمر، وينتهي اليوم الأول بلقاء الرئيس مع مجموعة من شباب مدن القناة وسيناء.

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