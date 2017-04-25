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الثلاثاء 25 ابريل 2017 04:44 مساءً
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مسئول جزائري: اجتماع دول جوار ليبيا 8 مايو المقبل
عبدالقادر مساهل وزير خارجية الجزائر

مسئول جزائري: اجتماع دول جوار ليبيا 8 مايو المقبل

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:44 م

أعلن وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبدالقادر مساهل تنظيم اجتماع لدول جوار ليبيا في الثامن من مايو المقبل بالجزائر العاصمة في إطار الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وقال مساهل - للتليفزيون الوطني الجزائري - إن الجزائر ستحتضن في 8 مايو المقبل بالجزائر العاصمة الدورة الـ 11 لدول جوار ليبيا، مؤكدا أن هذه المسألة غاية في الأهمية.

وأشار إلى ضرورة اجتماع كافة دول جوار ليبيا لبحث مسألة تأمين المنطقة الذي سيكون هدف اجتماع الجزائر المقبل.

واستطرد قائلا: إن الأمن مشكلة مشتركة وإذا أردنا التوصل لحل سياسي في ليبيا لا بد من التطرق لتأمين المنطقة، مؤكدا أهمية الحل السياسي التوافقي و إرساء (في ليبيا) مؤسسات قوية و جيش موحد و مصالح أمن و دولة مستقرة.

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