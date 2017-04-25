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برشلونة يكرم ميسي غدا لتسجيله 500 هدف بالليجا
ليونيل ميسي

برشلونة يكرم ميسي غدا لتسجيله 500 هدف بالليجا

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:39 م

قرر نادي برشلونة الإسباني تكريم لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، على هدفه رقم 500 بقميص النادي، الذي سجله يوم /الأحد/ في مرمى ريال مدريد بالكلاسيكو، وذلك قبل مواجهة أوساسونا غدا في الليجا على ملعب كامب نو.

وسجل ميسي هدفه رقم 500 ليمنح برشلونة فوزا غاليا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف، مقابل هدفين.

ووفقا لما أعلنه النادي الكتالوني، فإنه سيعلق لافتة في أحد جوانب الملعب تكريما للاعب قبل المباراة، ولم يكشف النادي حتى الآن عن الرسالة التي ستكون مكتوبة على اللافتة.

ويعد ميسي أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ النادي الكتالوني، حيث أحرز 343 هدفا في الليجا و94 في دوري الأبطال و43 في كأس الملك و12 في كأس السوبر وخمسة في مونديال الأندية وثلاثة في كأس السوبر الأوروبي.

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