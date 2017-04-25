برشلونة يكرم ميسي غدا لتسجيله 500 هدف بالليجاالثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:39 م
قرر نادي برشلونة الإسباني تكريم لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، على هدفه رقم 500 بقميص النادي، الذي سجله يوم /الأحد/ في مرمى ريال مدريد بالكلاسيكو، وذلك قبل مواجهة أوساسونا غدا في الليجا على ملعب كامب نو.
وسجل ميسي هدفه رقم 500 ليمنح برشلونة فوزا غاليا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف، مقابل هدفين.
ووفقا لما أعلنه النادي الكتالوني، فإنه سيعلق لافتة في أحد جوانب الملعب تكريما للاعب قبل المباراة، ولم يكشف النادي حتى الآن عن الرسالة التي ستكون مكتوبة على اللافتة.
ويعد ميسي أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ النادي الكتالوني، حيث أحرز 343 هدفا في الليجا و94 في دوري الأبطال و43 في كأس الملك و12 في كأس السوبر وخمسة في مونديال الأندية وثلاثة في كأس السوبر الأوروبي.
-
إصابة 17 شخصًا في تصادم سيارتين بالشرقية
أصيب 17 شخصًا صباح اليوم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتي ربع نقل بطريق “الصالحية القديمة - فاقوس” بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا ...Tue, 25 Apr 2017 09:14:47 GMT
-
ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع بالقرن العشرين
أثار الرئيس الأمريكي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها “إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين”، لكن دون وصفها بـ”الإبادة الجماعية”. ...Tue, 25 Apr 2017 10:13:09 GMT
-
قابيل: نجحنا فى إنعاش القطاعات التصديرية وترشيد الاستيرادTue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
«مياه الشرب»: الانقطاع المتكرر بالمدن الجديدة ليس له علاقة «بفساد ...
أكد العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ليست معنية بتوريد وتركيب المواسير بخطوط القاهرة الجديدة الغير ...Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني بسبب جزر دوكدو
استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية هيديو سوزوكي بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على تجديد الحكومة ...Tue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
تحرير «حي التنك» بالساحل الأيمن من الموصل في العراق - محيط
أعلنت القوات العراقية اليوم الثلاثاء، تحرير حي التنك في الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. ونقلت خلية الإعلام الحربي، حسب موقع 24…Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
نجيب ساويرس عن كوريا الشمالية: الناس آخر انضباط ومفيش قلق من الحرب
قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن شعب كوريا الشمالية لا يشعر بقلق من نشوب حرب بين كوريا وأمريكا، مشيرًا إلى تقدم كوريا الملحوظ والمستمر وتفاني شعب ...Tue, 25 Apr 2017 09:28:13 GMT