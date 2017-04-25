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الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بالذكرى الـ35 لتحرير سيناء
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بالذكرى الـ35 لتحرير سيناء

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:36 م

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس (أبومازن)، اليوم /الثلاثاء/، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاحتفال بالذكرى الـ35 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس عباس، في برقية التهنئة،: “نقدر عاليا التضحيات الجسام التي قدمها شعب مصر وجيشها الباسل في سبيل استعادة ترابه الوطني، وفي خدمة قضايا أمتنا وحقوقها العادلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين التي ظلت في وجدان كل أبناء أرض الكنانة وجيشه العظيم، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى، وقد حققتم الأهداف
السامية التي تسعون لها لاجتثاث الارهاب وتطهير سيناء وتحقيق ما تصبون إليه من الأمن والاستقرار لشعبكم ولبلدكم الشقيق”.

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