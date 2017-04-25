شددت محافظ البحيرة نادية عبده، على التصدي بكل حزم للبناء على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات بالمراكز والقرى وخاصة فى أيام العطلات الرسمية واستغلال موسم حصاد القمح بالبناء المخالف .

وفى السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة سعد غراب بتنفيذ 6 قرارات لإزالة التعديات بالبناء على الأرض الزراعية بنطاق مجلس قريه شرنوب على مساحات كبيرة تراوحت ما بين 1365 مترا - 580 مترا - 180 مترا - 230 مترا - 120 متر - 140 مترا، حيث تمت إزالة جميع المخالفات حتي سطح الأرض وأخذ التعهد على المخالفين بزراعة الأرض مره اخري .