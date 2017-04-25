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إيناسيو يقود تدريب المستبعدين من الزمالك في لقاء المصري
البرتغالي أوجستو إيناسيو

إيناسيو يقود تدريب المستبعدين من الزمالك في لقاء المصري

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:28 م

وصل البرتغالي ايناسيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء لقيادة تدريب اللاعبين المستبعدين والبدلاء في مباراة المصري التي أقيمت أمس بالدوري الممتاز.

كان إيناسيو قد قرر منح اللاعبين الأساسيين أمام المصري راحة من التدريبات اليوم.

واقتنص الزمالك المركز الثالث بترتيب جدول الدوري الممتاز بفوزه علي المصري البورسعيدي أمس بهدف لشيكابالا.

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