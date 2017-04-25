إيناسيو يقود تدريب المستبعدين من الزمالك في لقاء المصري

وصل البرتغالي ايناسيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء لقيادة تدريب اللاعبين المستبعدين والبدلاء في مباراة المصري التي أقيمت أمس بالدوري الممتاز.

كان إيناسيو قد قرر منح اللاعبين الأساسيين أمام المصري راحة من التدريبات اليوم.

واقتنص الزمالك المركز الثالث بترتيب جدول الدوري الممتاز بفوزه علي المصري البورسعيدي أمس بهدف لشيكابالا.