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الثلاثاء 25 ابريل 2017 04:46 مساءً
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إحالة مسئولين بإحدى دور رعاية المسنين بالغربية للنيابة بتهمة الاستيلاء على 490 ألف جنيه
محكمة ‎

إحالة مسئولين بإحدى دور رعاية المسنين بالغربية للنيابة بتهمة الاستيلاء على 490 ألف جنيه

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:30 م
أ ش أ

قرر المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية ، تكليف محمد الحداد مدير نيابة ثان طنطا بفتح باب التحقيق مع مسئولي دار (السعادة) للمسنين بتهمة الاستيلاء على نحو 490 ألف جنيه من المال العام.
وكانت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا ، قد تلقت بلاغات ومعلومات حول وجود مخالفات مالية وإدارية داخل ارتكبها مسئولو الجمعية.
وعلى الفور .. تم تشكيل فريق بحث حيث توصلت التحريات إلى قيام كل من (س.أ - 59 عاما) أمين صندوق الجمعية و(م. ن - 56 عاما) أمين عام الجمعية باستغلال موقعهما الوظيفي بالجمعية خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014 في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على أموال الجمعية.
وتبين استيلاء هذين المسئولين على 490 ألف جنيه عن طريق مرتبات ومكافآت بدون وجه حق وقيامهما بتأجير النادي الخاص بالجمعية كافتيريا وتأجير جزء آخر لمحل سمك دون إدراج تلك الإيجارات بميزانية الجمعية والاستيلاء عليها وصرف مبالغ بدون وجه حق لبعض أعضاء مجلس الإدارة.
وتم التحفظ على جميع المستندات المؤيدة للواقعة ، وقررت ضبط وإحضار المتهمين حيث تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا وأبديا استعدادهما لرد المبالغ المستولي عليها بدون وجه حق وتتولى النيابة التحقيق.

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