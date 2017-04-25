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السيسي يصل مقر انعقاد مؤتمر الشباب بالإسماعيلية
السيسي في مؤتمر الشباب ـ اسوان‎

السيسي يصل مقر انعقاد مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:18 م
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر انعقاد مؤتمر الشباب الدورى بالإسماعيلية، الذى يبدأ بعد قليل، وذلك عقب انتهاء التظاهرة البحرية التى أقلت الرئيس إلى الضفة المقابلة لقاعة المؤتمر.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب صورا لآخر الاستعدادات لانطلاق فعاليات المؤتمر الدورى الثالث من على شاطئ قناة السويس بالإسماعيلية، بمشاركة عدد من الشباب الممثلين لكافة القطاعات.

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