رؤساء أركان بحريات مبادرة "5+5" يجتمعون بالجزائرالثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:19 م
نظم الجيش الوطني الشعبي الجزائري، ممثلا في قيادة القوات البحرية، اليوم /الثلاثاء/ بالنادي الوطني للجيش، الاجتماع التاسع لرؤساء أركان بحريات البلدان الأعضاء في مبادرة (5+5 دفاع)في اطار تنفيذ برنامج أنشطة التعاون العسكري المتعدد الأطراف لهذه المبادرة لسنة 2017.
وأشرف قائد القوات البحرية اللواء حولي محمد العربي على هذا الاجتماع نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق قايد صالح، بمشاركة رؤساء أركان بحريات البلدان الأعضاء في المبادرة.
وأكد العربي - في كلمة - أهمية الاجتماع والذي يمثل “فرصة ثمينة واطارا متميزا لتبادل وجهات النظر والخبرات وكذا مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك لبحرياتنا قصد المضي قدما نحو تجسيد الأهداف المرجوة من خلال هذه المبادرة ، التي أصبحت مرجعا في ميدان التعاون الاقليمي”.
ونوه قائد القوات البحرية “بالحرص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للعمل المشترك في اطار هذه المبادرة”، مؤكدا أن “القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تسهر على توفير كل الوسائل والامكانيات للقوات البحرية الجزائرية من أجل التصدي للتهديدات الأمنية واعية بوجوب العمل المشترك في اطار التعاون الأمني الجهوي، لاسيما ضمن المبادرة (5+5دفاع) ” وذلك ” طبقا للقوانين الدولية ومع الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية لكل الدول ” .
يشار إلى أن هذا الاجتماع يهدف الى تبادل وجهات النظر والتجارب المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك ، لتدعم وتعزيز التعاون بين بحريات بلدان المبادرة في مجال السلامة ،المراقبة والأمن البحريين في الحوض الغربي للبحر المتوسط ، كما تعد هذه المبادرة ألية فعالة لتعزيز التعاون بين بلدان ضفتي البحر المتوسط أساسها الثقة المتبادلة.
وتضم المبادرة في عضويتها كلا من الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس.
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