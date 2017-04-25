أجندة إخبارية ليوم الأربعاء الموافق 26 أبريلالثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:35 م
القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية “ميكروباص حلوان”، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان لاستكمال فض الأحراز.
القاهرة.. تحتفل جامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار “الابتكار: لحياة أفضل” بمقر الأمانة العامة للجامعة.
القاهرة.. ينظم مركز الوليد بن طلال للدراسات الأمريكية والأبحاث، بكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة “هل يعتبر تعويم الجنيه علاجاً لمشكلات مصر الاقتصادية؟”، بمبنى الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.
القاهرة.. تستضيف لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ممثلين عن شركتي أوبر وكريم لمنقاشة وضع شركات الاقتصاد التشاركي والاستهلاك التعاوني بـ”شركة أوبر”.
القاهرة.. تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة محاضرة “التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية” للعميد المهندس حسن السيد مرسي، في الثانية عشرة ظهرا.
القاهرة .. ينظم قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس مؤتمره الدولي السنوي تحت عنوان ” الدراسات البينية العبرية واليهودية والسامية” بقاعة المؤتمرات في دار ضيافة الجامعة في الحادية عشر صباحا.
القاهرة.. تقيم قاعة “كارفانزيراي” للفنون بالزمالك، معرضا فنيا بعنوان “من يصنع الفن؟”، في السادسة مساء، ويستمر المعرض حتى 3 مايو المقبل.
القاهرة.. تقيم شركة “الكوميديا” للدعاية والإعلان والإنتاج الفني، مؤتمرًا صحفيًا لمسرحية “كاستينج”، على مسرح رومانس، في السابعة، للكشف عن تفاصيل العمل المسرحي.
القاهرة.. يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور فعاليات الدورة السابعة لصالون الفن الخاص للفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في السابعة مساء، بقاعات مركز سعد زغلول الثقافي بمتحف بيت الأمة.
المنصورة.. يشهد رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد حسن القناوي، في العاشرة صباحا الاحتفال بوضع حجر أساس المبني الجديد المتكامل لأمراض وزراعة الكبد بجوار مركز جراحة الجهاز الهضمى بالجامعة على مساحة 800م2 بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه تبرع من فعال خير.
المنصورة.. يعقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه الدوري في الحادية عشر صباحا برئاسة الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للجامعة.
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إصابة 17 شخصًا في تصادم سيارتين بالشرقية
أصيب 17 شخصًا صباح اليوم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتي ربع نقل بطريق “الصالحية القديمة - فاقوس” بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا ...Tue, 25 Apr 2017 09:14:47 GMT
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ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع بالقرن العشرين
أثار الرئيس الأمريكي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها “إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين”، لكن دون وصفها بـ”الإبادة الجماعية”. ...Tue, 25 Apr 2017 10:13:09 GMT
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قابيل: نجحنا فى إنعاش القطاعات التصديرية وترشيد الاستيرادTue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
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«مياه الشرب»: الانقطاع المتكرر بالمدن الجديدة ليس له علاقة «بفساد ...
أكد العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ليست معنية بتوريد وتركيب المواسير بخطوط القاهرة الجديدة الغير ...Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
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كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني بسبب جزر دوكدو
استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية هيديو سوزوكي بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على تجديد الحكومة ...Tue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
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تحرير «حي التنك» بالساحل الأيمن من الموصل في العراق - محيط
أعلنت القوات العراقية اليوم الثلاثاء، تحرير حي التنك في الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. ونقلت خلية الإعلام الحربي، حسب موقع 24…Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
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جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
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إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
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نجيب ساويرس عن كوريا الشمالية: الناس آخر انضباط ومفيش قلق من الحرب
قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن شعب كوريا الشمالية لا يشعر بقلق من نشوب حرب بين كوريا وأمريكا، مشيرًا إلى تقدم كوريا الملحوظ والمستمر وتفاني شعب ...Tue, 25 Apr 2017 09:28:13 GMT