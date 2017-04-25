القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية “ميكروباص حلوان”، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان لاستكمال فض الأحراز.

القاهرة.. تحتفل جامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار “الابتكار: لحياة أفضل” بمقر الأمانة العامة للجامعة.

القاهرة.. ينظم مركز الوليد بن طلال للدراسات الأمريكية والأبحاث، بكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة “هل يعتبر تعويم الجنيه علاجاً لمشكلات مصر الاقتصادية؟”، بمبنى الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

القاهرة.. تستضيف لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ممثلين عن شركتي أوبر وكريم لمنقاشة وضع شركات الاقتصاد التشاركي والاستهلاك التعاوني بـ”شركة أوبر”.

القاهرة.. تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة محاضرة “التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية” للعميد المهندس حسن السيد مرسي، في الثانية عشرة ظهرا.

القاهرة .. ينظم قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس مؤتمره الدولي السنوي تحت عنوان ” الدراسات البينية العبرية واليهودية والسامية” بقاعة المؤتمرات في دار ضيافة الجامعة في الحادية عشر صباحا.

القاهرة.. تقيم قاعة “كارفانزيراي” للفنون بالزمالك، معرضا فنيا بعنوان “من يصنع الفن؟”، في السادسة مساء، ويستمر المعرض حتى 3 مايو المقبل.

القاهرة.. تقيم شركة “الكوميديا” للدعاية والإعلان والإنتاج الفني، مؤتمرًا صحفيًا لمسرحية “كاستينج”، على مسرح رومانس، في السابعة، للكشف عن تفاصيل العمل المسرحي.

القاهرة.. يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور فعاليات الدورة السابعة لصالون الفن الخاص للفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في السابعة مساء، بقاعات مركز سعد زغلول الثقافي بمتحف بيت الأمة.

المنصورة.. يشهد رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد حسن القناوي، في العاشرة صباحا الاحتفال بوضع حجر أساس المبني الجديد المتكامل لأمراض وزراعة الكبد بجوار مركز جراحة الجهاز الهضمى بالجامعة على مساحة 800م2 بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه تبرع من فعال خير.

المنصورة.. يعقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه الدوري في الحادية عشر صباحا برئاسة الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للجامعة.