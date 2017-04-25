حصرت مديريات التموين بعدد من محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد لهذا العام عن طريق اللجان التي تم تشكيلها لتحديد جودة ونقاء القمح المورد إلى الشون والصوامع، حيث ارتفعت معدلات التوريد في بعض المحافظات.

ففي محافظة الشرقية، ارتفعت معدلات توريد القمح بالمحافظة حيث تم توريد 12 ألفا و216 طنا من القمح لصوامع وشون مراكز الحسينية وههيا، ومشتول السوق ومنيا القمح والزقازيق وذلك مقابل 7 الآف و298 طنا تم توريدها فى نفس الوقت من العام الماضى.

وصرح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس علاء عفيفي يأنه تم حصاد 52 ألفا و78 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة وقدرها 381 ألفا، و492 فدانا وأن الفترة القادمة سوف تشهد حصاد المزيد من المساحات بجميع قرى المحافظة .

وأشار إلى أنه تم إعداد 54 صومعة وشونة لاستقبال الغلال من المنتجين وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة، وأن الشون والصوامع ستظل مفتوحة حتى أول يوليو القادم .

وفي قنا، قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين علي محمود جابر اليوم إنه تم توريد 4 الآف و960 طنا و81 كيلو جراما من محصول القمح فى شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة .

وأشار المدير العام إلى أن غرفة العمليات المشكلة بمديرية التموين لم تتلق حتى الآن أي بلاغات أو شكاوي من المزارعين وأن كافة اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التى حددها وزارة التموين لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الشون المخصصة .

وفى دمياط، أعلنت مديرية الزراعة أن عملية حصاد محصول القمح تسير بشكل طبيعى دون أى معوقات.

وقال مدير عام الزراعة بالمحافظة المهندس محمد عبد الله إنه تم حصاد 3 الآف و500 فدان، مشيرا إلى أن عملية توريد المحصول بدأت تسير بشكل طبيعى، وأن المزارعين يتوافدون على أماكن التوريد، حيث تم توريد 98 طنا من القمح حتى صباح اليوم إلى شون الخاصة بتوريد القمح في المحافظة.

وفى الغربية، أكد وكيل وزارة الزراعة المهندس عادل محمد العتال أنه تم توريد 980 طنا، و870 كيلوجراما من القمح منذ بداية موسم الحصاد حتى اليوم .‎